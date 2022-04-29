Неизвестные сообщили о бомбе на борту самолета в аэропорту Бухареста

Служба информации Румынии начала проверку сообщения о бомбе на борту одного из самолетов в международном аэропорту Анри Коанда в Бухаресте, сообщил телеканал Digi 24. Всех пассажиров лайнера экстренно эвакуировали.

По данным источника телеканала, о минировании самолета сообщил неизвестный, позвонив по номеру 112. Самолет должен был вылететь в 06:00 по московскому времени, написало РИА «Новости».

После получения сообщения в аэропорт прибыли саперы из антитеррористической бригады Службы информации Румынии. Они продолжают проводить следственные действия на месте ЧП.

По действующему законодательству страны максимальное наказание за ложное сообщение о минировании предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Помимо этого, виновного могут обязать компенсировать расходы на проведение спецоперации по поиску взрывного устройства.