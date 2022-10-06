Неизвестные расстреляли 18 человек во дворце Сан-Мигель-Тотолапана в Мексике | 360°

Мир 06 октября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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В мексиканском штате Герреро неизвестные люди с оружием ворвались во дворец Сан-Мигель-Тотолапана и расстреляли там 18 человек, в том числе мэра. Об этом сообщил RT со ссылкой на заявление координационного стола по вопросам мира штата Герреро.

По их данным, 18 человек погибли и еще двое оказались ранены.

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Вооруженные люди проникли в здание в том момент, когда так проходило совещание мэра и его команды. В настоящий момент по факту случившегося проводится расследование.

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