Неизвестные расстреляли 11 человек в Мексике

В Мексике неизвестные расстреляли из винтовок 11 человек. Еще два жителя пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. Преступники пока не найдены.

«На тротуаре улицы Эмилиано Сапата были обнаружены тела 10 безжизненных мужчин с ранениями от огнестрельного оружия. В доме был обнаружен, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были телесные повреждения, нанесенные огнестрельным оружием», — говорится в заявлении на сайте прокуратуры штата Халиско.

По предварительным данным, еще одна женщина и ребенок получили огнестрельные ранения. Они находятся под присмотром врачей. Прокуратура штата начала расследование по факту массового убийства. Для розыска преступников задействованы вертолеты.

Местные СМИ сообщили, что неизвестные открыли огонь из трех автомобилей по людям, распивавших спиртное на обочине дороги. После произошедшего они оперативно скрылись. Пока неизвестно, сколько точно человек совершили нападение на местных жителей.