Неизвестные пытались взорвать мост в Луганске. У них ничего не получилось

«Пытались подорвать опоры», — приводит агентство текст сообщения собеседника.

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Также попытку подрыва моста подтвердил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации „формулы Штайнмайера“, а сегодня ночью в Луганске в районе лесоторгового был взорван мост», — написал Марочко.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Данных о подрывниках, а также об их судьбе пока нет.