  • Неизвестные пытались взорвать мост в Луганске. У них ничего не получилось

    19 сентября 2019, 10:36

    Андрей Иванов

    Мост в Луганске выстоял после попытки подрыва в ночь с 18 на 19 сентября. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР, разрушить сооружение диверсантам-подрывникам не удалось.
    Неизвестные пытались взорвать мост в Луганске. У них ничего не получилось

    «Пытались подорвать опоры», — приводит агентство текст сообщения собеседника.

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    Также попытку подрыва моста подтвердил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

    «Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации „формулы Штайнмайера“, а сегодня ночью в Луганске в районе лесоторгового был взорван мост», — написал Марочко.

    Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

    Данных о подрывниках, а также об их судьбе пока нет.