Мир 29 июня 2023, 05:29 Неизвестные пытались устроить массовый побег из тюрьмы с помощью фейерверков во Франции Figaro: во Франции неизвестные пытались организовать массовый побег заключенных из тюрьмы Freepik

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Группа неизвестных атаковала пост охраны в тюрьме Френ во Франции и попыталась организовать побег заключенных. Об этом сообщила газета Figaro.

В материале сказано, что примерно 20 злоумышленников запустили фейерверки на территорию поста охраны рядом с входом в тюрьму. Неподалеку от этого места расположены дома надзирателей, тюремная больница, женский и следственный изоляторы. Когда случилось нападение, начала работать сигнализация. На место оперативно отправили дополнительные силы.

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Беспорядки в центральной части Франции начались после убийства в ночь на 28 июня. Один из офицеров остановил желтый Mercedes AMG, чтобы проверить документы. Шофер притормозил, но когда понял в чем дело, то решил скрыться. В ответ на действия правонарушителя, сотрудник полиции выстрелил. Пуля попала по цели и убила водителя.

Этот случай вызвал недовольство среди граждан, в стране прошла война беспорядков, в результате которых были ранены некоторые сотрудники правоохранительных органов. Ранее «360» опубликовал подробный материал о причинах бурной реакции французов на эту ситуацию.