Неизвестные проникли в здание генконсульства Китая в Хьюстоне

Группа людей проникла в здание генконсульства Китая в Хьюстоне, взломав для этого заднюю дверь.

Как пишет агентство Reuters, это произошло сразу после того, как вступило в силу распоряжение США о закрытии представительства КНР, и его сотрудники покинули здание — в 16:00 по местному времени (00:00 по Москве).

При этом в материале указано, что проникшими в китайское консульство могли быть американские чиновники, но на соответствующие вопросы журналистов от чиновников ответа не поступило. Агентство подчеркивает, что эти же люди ранее запирали дверь здания с другой стороны.

Два сотрудника бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США остались охранять дверь после того, как мужчины проникли внутрь здания.

Ранее США дали Китаю три дня на закрытие консульства в Хьюстоне. Так американская сторона хочет защитить интеллектуальную собственность и личную информацию своих граждан.

В китайском МИД поступок Штатов расценили как провокацию. Китай пообещал предпринять ответные действия.

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп не стал исключать, что США потребуют от Китая закрытия других дипломатических учреждений на территории страны.