Мир 05 августа 2023, 17:04 Неизвестные проникли в квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна Bild: квартиру гастролирующего лидера Rammstein Тилля Линдеманна взломали неизвестные РИА «Новости»

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Квартиру вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна посетили вероятные грабители. В пентхаус музыканта они проникли через чердак, куда попали, взломав боковую дверь. Об этом со ссылкой на полицию сообщил журнал Bild.

Авторы издания подчеркнули, что правоохранители подтвердили только проникновение, поэтому пока неизвестно, было ли это ограбление.

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Знакомые артиста заявили, что Линдеманн в курсе взлома квартиры, но также не располагает никакой другой информацией, так как пока находится на концерте в Брюсселе. Полиция прибыла в дом для поиска улик и следов злоумышленников.

Весной этого года на лидера Rammstein Тилля Линдеманна посыпались обвинения в домогательствах.

Заявившие на артиста девушки заявили, что он приставал к ним после концертов во время европейского турне. Прокуратура начала проверку, но никаких доказательств вины артиста собрать не смогла.

Несмотря на отсутствие уголовного дела репутация Линдеманна пострадала. Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment и издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило сотрудничество с певцом.