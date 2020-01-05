Неизвестные прикинулись иранскими хакерами и взломали сайт правительства США

Инцидент произошел вечером 4 января. Пользователи с американскими IP-адресами при посещении сайта Federal Depository Library Program (FDLP) вместо библиотеки правительственной документации видели страницу с надписями на персидском и английском языке.

«Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе: угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», — сказано в сообщении.

На странице также содержалась информация, что взлом сайта был осуществлен «иранскими хакерами», которые принадлежат к «группе кибербезопасности Ирана». В качестве иллюстрации к тексту злоумышленники приложили изображение, на котором изображен президент США Дональд Трамп в крови после удара кулаком, а также запущенные ракеты.

Ранее министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов сообщало о том, что Ираном может быть совершена кибератака.