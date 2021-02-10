Неизвестные потребовали признать Цукерберга банкротом в России

В России неизвестные потребовали признать основателя Facebook и одного из богатейших людей мира Марка Цукерберга банкротом. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 9 февраля.

На сайте электронной картотек и арбитражных дел указано, что ответчиком является Цукерберг Марк Эллиот. Однако кто истец пока неизвестно, и нет никаких предположений.

«Заявление поступило, пока не рассмотрено, только зарегистрировано. Дальнейшее назначение судебного заседания можно будет отследить в картотеке арбитражных дел, пока другой информации нет», — передал РБК слова пресс-секретарь суда.

В конце октября прошлого года глава Facebook на слушаниях в Сенате признал неспособность остановить Россию и другие государства от попыток вмешаться в американские выборы. Он отметил, что помешать России в этом плане сможет только правительство США.

Марк Цукерберг добавил, что Facebook уже заблокировал на тот момент «более 100 аккаунтов», которые были пойманы на попытках распространения дезинформации из России, Ирана и Китая.