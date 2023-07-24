Мир 24 июля 2023, 12:23 Неизвестные попытались похитить останки Героя СССР Николая Кузнецова Мэр Львова Садовой: неизвестные попытались похитить прах Героя СССР Кузнецова Telegram

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Неизвестные попытались украсть останки Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Он опубликовал фото частично поврежденного мемориала.

Садовой констатировал, что попытка кражи была неудачной. Теперь на месте работают сотрудники полиции.

«Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим», — заявил глава Львова.

Сотрудник органов государственной безопасности Николай Кузнецов входил в разведывательно-диверсионный отряд «Победители», который действовал в годы Великой Отечественной войны во временно оккупированных вермахтом Львовской и Ровенской областях. В 1944 году Кузнецов погиб на Украине. Звания Героя Советского Союза он удостоился посмертно. Его останки перезахоронили на холме Славы во Львове.

Советские и российские памятники сносят на Украине с 2015 года. К началу прошлого года ликвидировали свыще 2,5 тысячи монументов, более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц изменили название в рамках так называемой декоммунизации. Недавно стало известно о планах властей Запорожья, находящегося под контролем Украины, переименовать площадь Пушкина.