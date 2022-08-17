Избирательный офис депутата бундестага и федерального министра по делам семьи Лизы Паус в Берлине подожгли неизвестные. Фотографиями с места происшествия министр поделилась на своей странице в Twitter.

Источник фото: Twitter

«Прошлой ночью произошел поджог совместного офиса партии „Зеленые“. Госбезопасность проводит расследование. Шок глубок, но давайте не бояться», — говорится в сообщении.

Газета Die Zeit со ссылкой на заявление полиции сообщила, что неизвестные подожгли скамью, которая расположена около офиса. Пламя перекинулось на оконные рамы. До приезда пожарных потушить огонь пытались прохожие.

Правоохранители отметили, что на строительной площадке, расположенной напротив офиса, обнаружили граффити террористической группировки неонацистов, подозреваемых в убийствах восьми турок и одного грека. Пока не известно, связан ли рисунок с поджогом офиса.

К расследованию подключилось агентство государственной безопасности, которое занимается политическими уголовными делами.

РИА «Новости» напомнило, что Лиза Паус в июне этого года стала соавтором законопроекта о расширении возможности смены пола для жителей страны. Документ предусматривал, что любой человек без дополнительных консультаций с врачами мог подать заявку на операцию. Кроме того, это право получали подростки с 14 лет, но только с согласия родителей или по решению суда по делам о несовершеннолетних.

Законопроект вызвал критику среди медицинского и научного сообщества Германии. Также против инициативы выступили более половины жителей страны.