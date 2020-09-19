Неизвестные отправили Трампу посылку с опасным ядом

Вся почта, поступающая в Белый дом, сначала сортируется и проверяется в отдельном здании. Посылку я ядом пришлось отправить на два теста.

Спецслужбы официально подтвердили, что посылка с ядом действительно была. Сейчас по данному факту ведется расследование

«ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительный пакет полученный в учреждении правительства США. В настоящее время известной угрозы общественной безопасности нет», — говорится в заявлении полевого офиса ФБР в Вашингтоне.

Рицин является высокотоксичным веществом растительного происхождения, которое извлекают из клещевины (касторовые бобы). Обычно оно встречается в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При попадании небольшого количества в организм перорально он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек. Смерть наступает в результате коллапса системы кровообращения.