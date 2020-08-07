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    07 августа 2020, 19:21

    Неизвестные отпилили трость у памятника Пушкину в Риге

    Анатолий Минкин

    Установленный в центре Риги памятник русскому поэту Александру Пушкину лишился трости. Неизвестные хулиганы уже не в первый раз отпиливают часть памятника. Об этом сообщило посольство России в Латвии на своей странице в Facebook.

    В посольстве отметили, что трости памятник лишается уже не первый раз. Такое поведение неизвестных хулиганов по отношению к скульптуре поэтического гения назвали варварством, которое в принципе недопустимо в развитом обществе.

    Памятник Пушкину установили в центре Риги в августе 2009 года. Это приурочили к 210-летию со дня рождения поэта. Скульптуру работы Александра Таратынова доставили в Латвию из России. Установку провели при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии.

    Новости SMI.FM