Неизвестные отпилили трость у памятника Пушкину в Риге

В посольстве отметили, что трости памятник лишается уже не первый раз. Такое поведение неизвестных хулиганов по отношению к скульптуре поэтического гения назвали варварством, которое в принципе недопустимо в развитом обществе.

Памятник Пушкину установили в центре Риги в августе 2009 года. Это приурочили к 210-летию со дня рождения поэта. Скульптуру работы Александра Таратынова доставили в Латвию из России. Установку провели при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии.