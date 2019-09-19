Неизвестные ограбили дворец во Франции на €2 млн

Киркоров в новом клипе ограбил ювелирный и сбежал на скорой Подробнее

Ограбление произошло ночью 19 сентября. Семейная пара была в своей усадьбе Во-ле-Виконт, когда в помещение ворвались шесть неизвестных в капюшонах и перчатках. Они связали пожилых владельцев дома и перед уходом забрали деньги, драгоценности, ноутбук и картины. Всего злоумышленникам удалось разжиться суммой около двух миллионов евро.

После исчезновения мужчин, владельцам дома удалось освободится и вызвать сотрудников полиции. Расследование было поручено судебной полиции Версаля. Сам замок на момент расследования закроют для посетителей.

Во-ле-Виконт был построен в XVII веке и является крупнейшей частной собственностью во Франции. Дворец ежегодно посещают около 250 тысяч посетителей.