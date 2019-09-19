  • Неизвестные ограбили дворец во Франции на €2 млн

    19 сентября 2019, 12:45

    Дарья Бунякова

    Несколько человек напали на владельцев старинной усадьбы под Парижем. Никто не пострадал, но злоумышленники прихватили деньги и картины стоимостью около двух миллионов евро. Неизвестные скрылись, а хозяева дворца обратились в полицию, пишет газета Parisien.

    Киркоров в новом клипе ограбил ювелирный и сбежал на скорой

    Подробнее

    Ограбление произошло ночью 19 сентября. Семейная пара была в своей усадьбе Во-ле-Виконт, когда в помещение ворвались шесть неизвестных в капюшонах и перчатках. Они связали пожилых владельцев дома и перед уходом забрали деньги, драгоценности, ноутбук и картины. Всего злоумышленникам удалось разжиться суммой около двух миллионов евро.

    После исчезновения мужчин, владельцам дома удалось освободится и вызвать сотрудников полиции. Расследование было поручено судебной полиции Версаля. Сам замок на момент расследования закроют для посетителей.

    Во-ле-Виконт был построен в XVII веке и является крупнейшей частной собственностью во Франции. Дворец ежегодно посещают около 250 тысяч посетителей.