Мир 08 апреля 2023, 10:54 Неизвестные обстреляли военный пост Израиля на Западном берегу РИА «Новости»

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Военный пост Израиля на западном берегу реки Иордан обстреляли неизвестные. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской Армии обороны.

Стрельбу открыли из проезжающего автомобиля ночью в субботу. Все произошло недалеко от населенного пункта Ябад — палестинской деревни вблизи Дженина на Западном берегу. Работавшие в этом районе солдаты открыли огонь по нападавшим и попали по автомобилю. Информации о раненых военнослужащих нет.

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Солдаты ищут стрелявших.