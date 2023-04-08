08 апреля 2023, 10:54
Неизвестные обстреляли военный пост Израиля на Западном берегу
Военный пост Израиля на западном берегу реки Иордан обстреляли неизвестные. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской Армии обороны.
Стрельбу открыли из проезжающего автомобиля ночью в субботу. Все произошло недалеко от населенного пункта Ябад — палестинской деревни вблизи Дженина на Западном берегу. Работавшие в этом районе солдаты открыли огонь по нападавшим и попали по автомобилю. Информации о раненых военнослужащих нет.
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Солдаты ищут стрелявших.В четверг, 6 апреля, пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщала о том, что с территории Ливана запустили по крайней мере 34 ракеты, 25 из которых перехватила система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что со стороны Ливана также велся минометный обстрел окрестности города Метула на севере Израиля. Источники СМИ сообщили, что за обоими обстрелами стоят палестинские группировки. Израильские военные, в свою очередь, обстреляли южные районы Ливана.
Израиль
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