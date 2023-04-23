Мир 23 апреля 2023, 10:44 Неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана в Стамбуле и скрылись Daily Sabah: неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана в Стамбуле Unsplash

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Группа вооруженных людей обстреляла офис правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая газета Daily Sabah.

В результате происшествия никто не пострадал, но к зданию прибыла полиция, территорию оцепили, началось расследование.

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«Мы будем добиваться рассмотрения дела в судебном порядке. Самое большое утешение для нас в том, что жертв и пострадавших в результате нападения нет», — заявил председатель партии ПСР в провинции Стамбул Осман Нури Кабактепе.

Как написало издание, ранее неизвестный открыл огонь по районному штабу ПСР Чукурова в южной турецкой провинции Адана. Он произвел минимум 12 выстрелов.

Ранее «360» писал, что ВСУ дважды за 20 минут обстреляли Донецк. Под удар попал Кировский район.