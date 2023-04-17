Мир 17 апреля 2023, 00:13 Неизвестные обстреляли общественный бассейн в Мексике CNN: семь человек стали жертвами обстрела общественного бассейна в Мексике Pxhere

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Неизвестные обстреляли общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар в штате Гуанахуато. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек, сообщил CNN.

«По меньшей мере семь человек были убиты, включая ребенка, когда неизвестные открыли огонь в общественном бассейне в Мексике», — говорится в материале. Уточняется, что погибшему ребенку меньше семи лет.

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Все произошло в субботу, 15 апреля, около 16:30 (01:30 по московскому времени). Как сообщили очевидцы, неизвестные с оружием прибыли к бассейну и начали стрелять. Прежде чем скрыться, неизвестные повредили камеры видеонаблюдения.

На поиски неизвестных направили мексиканскую армию и силы безопасности страны, уточняется в публикации.

В результате происшествия есть пострадавшие. Как отметил телеканал, одного человека доставили в больницу с серьезными ранениями.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в центре крупнейшего города в американском штате Кентукки. В результате происшествия пострадали множество человек. По данным местных правоохранителей, стрельба началась в 300-м центральном квартале. За несколько дней до этого неизвестный устроил стрельбу в штате Южная Каролина (США). В результате атаки пострадали шесть человек, среди раненых есть несовершеннолетние.