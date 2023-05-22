Мир 22 мая 2023, 16:29 Неизвестные напали на «Турецкий дом» в Нью-Йорке Телеканал TGRT: в Нью-Йорке произошло нападение на «Турецкий дом» YouTube

Читать 360tv в

Неизвестные злоумышленники разбили стекла на входе в «Турецкий дом» в Нью-Йорке в районе Манхэттен. В этом здании находится генконсульство республики, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, сообщил турецкий телеканал TGRT.

Канал разместил снимок фасада здания с разбитыми стеклами. В публикации указали, что нападение совершили «сторонники террористов». Неизвестный мужчина разбил ломом стекла на нижнем этаже. На место происшествия вызвали полицию. Информация о пострадавших не поступала.

Реклама

«Турецкий дом» открыли в в Нью-Йорке в сентябре 2021 года. Во время президентских выборов граждане Турции могли проголосовать здесь за нового главу государства, написали «Известия».

В субботу, 20 мая, посольство Катара в Судане подверглось нападению. Об этом сообщил RT. В министерстве уточнили, что в момент нападения на посольство никто из дипломатов не пострадал.