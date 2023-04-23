Мир 23 апреля 2023, 19:51 Неизвестные напали на тюрьму в Хартуме, где держат экс-президента Судана Al Hadath: произошло нападение на тюрьму в Хартуме, где держат экс-президента Судана Pxhere

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Вооруженные люди пытались проникнуть на территорию тюрьмы Кобар в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

«Знаменитая тюрьма Кобер в столице Судана Хартуме, в которой содержатся наиболее видные бывшие лидеры режима Омара аль-Башира, включая самого изолированного президента», — указали в публикации.

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Попытка нападения произошла вечером в субботу, 22 апреля. По данным телеканала, это произошло после того, как несколько тюрем в Хартуме тоже подверглись атакам, а задержанные совершили побег во время столкновений между силами оперативной поддержки и армией.

«В ночь с субботы на воскресенье сообщалось, что несколько заключенных тюрьмы Соба, расположенной к югу от столицы, сбежали», — написал Al Hadath.

Телеканал также добавил, что до этого заключенные сбежали из тюрьмы Аль-Худа в Хартуме.

Напомним, отношения между подразделениями армии Судана и спецназом обострились 15 апреля и переросли в вооруженные столкновения. Ранее «360» писал, что число погибших в Судане из-за вооруженных столкновений выросло до 600. Вооруженные силы Соединенных Штатов эвакуировали из Судана всех своих госслужащих и членов их семей, а также несколько иностранных дипломатов. Однако после стало известно, что спецназ напал на конвой французского посольства, организованный для вывоза граждан.