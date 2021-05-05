Неизвестные напали на нефтяное месторождение в Ираке. Есть погибшие

В Ираке в среду неизвестные напали на месторождение нефти. В результате несколько сотрудников полиции погибли, есть раненые. Точное количество жертв уточняется. Об этом сообщили в местном Министерстве нефти.

«Сегодня утром террористической атаке подверглось месторождение Бай-Хасан в Киркуке. Подорваны две скважины. Среди сотрудников безопасности и охраны объекта есть погибшие и раненые. Пожарные расчеты северной нефтяной компании смогли максимально быстро локализовать пожар на 177-й скважине», — передало РИА «Новости» заявление ведомства.

Представители уточнили, что тушение пожара на 183-й скважине продолжается. Кто конкретно совершил нападение, пока неизвестно. Также власти еще не сообщили точное число пострадавших. Тем не менее в министерстве резко осудили террористические атаки, совершаемые на иракские нефтяные объекты. В ведомстве пообещали сделать все, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.

Несколько дней назад одного из главарей запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»* задержали в Стамбуле.

* Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.