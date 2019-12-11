Неизвестные надели на голубей ковбойские шляпы в США
Неизвестные нарядили голубей в крошечные ковбойские шляпы в Лас-Вегасе американского штата Невада. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.
Местный житель Роберт Ли увидел аксессуары на головах птиц и запечатлел их на видео. Мужчина пошутил, что в Лас-Вегас прибыло родео.
Представительницу службы по защите голубей «Lofty Hopes» Мэрайю Хеллман тревожит, что шляпы могут негативно сказаться на состоянии голубей. Она также отметила, что головные уборы, возможно, привлекут хищников и помешают птицам летать.
«Сначала я подумала, как это мило! Однако через минуту я задумалась, как эти шляпы оказались на них?», — пояснила Хеллман.
В настоящее время сотрудники службы отлавливают голубей, чтобы избавить их от аксессуаров.