Неизвестные начинили беспилотник взрывчаткой и хотели устроить теракт в Приднестровье

Попытку провести еще одну диверсию на телерадиоцентре «Маяк» в Приднестровье предотвратили в ночь на 3 мая. Об этом написали в Telegram телеканала ТСВ. Появились фото обнаруженного дрона, взрывного устройства, канистры с зажигательной смесью.

«Пытались взрывать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр», — уточнили в «ТСВ Приднестровье».

Источник фото: «ТСВ Приднестровье» в Telegram

По данным канала, грузовой дрон с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью удалось нейтрализовать. Взрывное устройство должны были привести в действие дистанционно, с помощью радиосигнала. Дрон, о котором идет речь, способен нести до 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров.

Источник фото: «ТСВ Приднестровье» в Telegram

Ранее, 26 апреля, в поселке Маяк в Приднестровье подорвали две антенны радиоцентра, которые ретранслировали российское радио. Люди не пострадали. МИД РФ расценил произошедшее как акты терроризма.

Через два дня замминистра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев предположил, что западные спецслужбы устроят провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать непризнанную республику с помощью Украины и Молдавии.