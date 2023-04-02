02 апреля 2023, 15:27
Неизвестные люди в черных балаклавах прибыли к Киево-Печерской лавре
УПЦ сообщила о прибытии группы неизвестных в черных балаклавах к Киево-Печерской лавре
Несколько десятков человек в черных балаклавах прибыли к зданию Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви.
«Возле лавры прямо сейчас строятся особы в балаклавах», — сообщили в УПЦ.
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На опубликованных кадрах люди выстроились в организованную колонну. На момент съемки люди стояли на месте и никуда не двигались, рядом с ними дежурили сотрудники полиции.
В субботу, 1 апреля, сотрудники СБУ вручили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу документ о подозрении его в работе на Россию и разжигании межрелигиозной розни. Сам священник опроверг все обвинения.
Позднее стало известно, что Шевченковский суд Киева отправил Павла под домашний арест на два месяца. Наказание он будет отбывать в селе Воронки Бориспольского района.
Петиция о запрете УПЦ на Украине набрала 25 тысяч подписей на сайте офиса президента Украины, теперь Владимир Зеленский рассмотрит ее.
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