Мир 11 мая 2023, 07:24 Неизвестные горящие объекты увидели в небе над Японией TBS: японцы увидели в небе над Окинавой горящие объекты неизвестного происхождения Pxhere

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Горящие объекты непонятного происхождения зафиксировали вечером 10 мая в небе над префектурой Окинава в Японии. Об этом сообщил телеканал TBS.

Все произошло в 20:30 по местному времени (14:30 по московскому времени). На кадрах можно увидеть по крайней мере два горящих объекта, они медленно двигались по небу.

Ресурс Weathernews отметил, что траектория движения объектов отличалась от кометы. Кроме того, огненный хвост оказался длиннее, чем у метеора.

Работающий в обсерватории Ниси-Харима доцент Университета Хего Тосихито Исида объяснил, что падающие метеориты обычно наоборот быстро летят и оставляют за собой короткий шлейф. Ученый высказал мнение, что объекты похожи на искусственный спутник или другой аппарат, сходящий с орбиты. Никаких официальных комментариев от японских властей по поводу случившегося пока нет.