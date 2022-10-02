Неизвестные дроны обнаружили над тренировочным полигоном ВСУ в Баварии | 360°

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Неизвестные дроны обнаружили над тренировочным полигоном ВСУ в Баварии

Business Insider: шпионящих дронов заметили над полигоном тренировок ВСУ в Баварии

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Группа беспилотников следила за тренировкой украинских военных на полигоне Вооруженных сил Германии в Баварии. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на собственное расследование и официальное подтверждение от Министерства обороны.

Журналисты выяснили, что 12 дронов появилось над полигоном в ночь с 30 сентября на 1 октября. В это время украинские военные учились управлению бронетранспортерами Dingo. Германия согласилась передать 50 единиц таких машин.

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В ответе Минобороны Германии говорится, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона данные передали полиции, которая начала спецоперацию.

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Источник в правоохранительных кругах подчеркнул, что в данный момент расследование еще идет, но опасности для населения неопознанные дроны не представляли.

На вопрос, кому могли принадлежать беспилотники, ни военные, ни силовые структуры страны не ответили.

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