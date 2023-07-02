Мир 02 июля 2023, 17:42 Неизвестные атаковали посольство Белоруссии в Гааге МИД Белоруссии подтвердил данные о нападении на здание посольства в Гааге

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Вандалы минувшей ночью напали на посольство Белоруссии в Гааге. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, неизвестные разрисовали стены здания граффити и выбили несколько окон. По словам сотрудников дипмиссии, одного из злоумышленников уже задержали.

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МИД Белоруссии информацию о нападении и задержании вандала подтвердил.

«Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», — процитировало сотрудника внешнеполитического ведомства Белоруссии БелТА.

По информации нидерландского издания Omroep West, вандал расписал здание черными и красными надписями на русском и английском языках. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. Его задержали на месте.

В конце мая футбольные фанаты напали на российское консульство на Аландских островах. В результате здание российского дипведомства не получило повреждений, никто из дипломатов также не пострадал. По данным местной полиции, правоохранители задержали одного из участников акции.