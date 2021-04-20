Неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Литве

В Аникщяйском районе на северо-востоке Литвы 35 человек заразились неизвестной мутацией коронавируса. Об этом рассказала директор Утянского отделения национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене, сообщило LRT.

Сапкаускене сообщила, что информация о выявлении случаев коронавируса с мутацией E484 в Аникщяйском районе поступила еще 9 апреля.

«Насколько нам известно, у этого штамма еще нет названия, он в Литве неизвестен», — сказала чиновница.

Случаев более тяжелой формы ковида среди зараженных этой разновидностью вируса пока не наблюдалось, отметила Сапкаускене.

Неизвестной мутацией заразилось 35 человек, из них около трети уже выздоровело.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что некоторые мутации коронавируса могут быть неуязвимы перед вакцинами. В ВОЗ пришли к такому выводу, изучив последние научные данные об исследованиях. В связи с этим в организации отметили, что чем больше времени уходит на вакцинацию людей из группы риска во всем мире, тем больше возможностей у коронавируса для новых мутаций.