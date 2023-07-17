Мир 17 июля 2023, 04:35 Неизвестное заболевание подхватили около тысячи жителей деревни в Египте Unsplash

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Симптомы неизвестного заболевания выявили у жителей деревни Аль-Алекат к югу от Каира. Неустановленная болезнь поразила уже порядка тысячи человек, сообщил новостной портал Cairo24.

«Сначала человек страдает от состояния усталости и истощения, затем на следующий день у него поднимается температура, наблюдаются потеря аппетита и горечь в горле, а у некоторых — диарея и рвота», — уточнили журналисты.

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Они добавили, что все эти проявления болезни длятся в течение трех-семи дней. Как рассказал один из жителей деревни, впервые симптомы выявили в Аль-Алекате весной 2022 года. Но тогда случаи были единичными. Заразившихся стало в разы больше за последние дни.

В деревне полагают, что люди могли заразиться от комаров или из-за питьевой воды. Некоторые жители деревни хотят уехать, чтобы защитить близких от неизвестной болезни, так как она стала причиной паники и страха.