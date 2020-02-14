«Неизвестное науке небесное тело» пролетело мимо Земли

Астероид заметили 27 января из телескопа погодной обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях. «Неизвестное науке небесное тело», — назвали его ученые.

Ученые предполагают, этот он совершает полный круг вокруг Солнца за 2,02 года. В следующий раз он приблизится к Земле в 2022 году.