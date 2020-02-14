«Неизвестное науке небесное тело» пролетело мимо Земли
Гавайские ученые сообщили, что астероид со своим спутником пролетел мимо Земли. Небесное тело находилось на расстоянии в 4,3 миллиона километров от нашей планеты. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Астероид заметили 27 января из телескопа погодной обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях. «Неизвестное науке небесное тело», — назвали его ученые.
Ученые предполагают, этот он совершает полный круг вокруг Солнца за 2,02 года. В следующий раз он приблизится к Земле в 2022 году.