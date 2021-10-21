Неизвестная болезнь за два месяца убила 165 детей в ДР Конго

Смертельная неизвестная болезнь в Демократической Республике Конго за последние два месяца привела к гибели 165 детей. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило издание ActuaLitte.

Массовые смерти детей произошли в районе города Гунгу на юго-западе ДР Конго. Первые случаи болезни проявились в конце августа. Ей подвержены дети в возрасте до пяти лет.

Глава общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Ален Нзамба сообщил, что каждый день от этой болезни умирают по четыре ребенка.

Течение болезни похоже на малярию, но она сопровождается анемией.

Специалистов Минздрава ДР Конго направили в район, где зафиксирована вспышка. Медики намерены определить источник распространения болезни.

В начале года другую неизвестную болезнь обнаружили в провинции Кванго на западе ДР Конго, где жертвами в основном становились пожилые люди. Об этом сообщал RT.

В августе в Великобритании более 300 кошек умерли из-за неизвестной болезни. По одной из версий, причиной массовой гибели животных мог стать некачественный корм, писало РИА ФАН.