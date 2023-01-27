Мир 27 января 2023, 13:17 Неизвестная болезнь стала причиной смерти 12 детей в Кот-д’Ивуаре

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За последние два месяца на территории центральной части Кот-д’Ивуара от неизвестной болезни погибли 12 детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным газеты «Взгляд», серия множества детских смертей произошла в деревне Кпо-Каханкро. Так, в декабре 2022 года умерли шесть детей, еще шесть погибли в январе текущего года.

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Отмечается, что основными симптомами неизвестной болезни являются сильная рвота и оцепенение.