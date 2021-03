Неизданное стихотворение Набокова о Супермене нашли в США

В Библиотеке редких книг Йельского университета нашли стихотворение Владимира Набокова о Супермене. Никогда не публиковавшаяся ранее рукопись пролежала на полке почти 80 лет.

Произведение под названием The Man of To-Morrow’s Lament, или «Сетование Человека Будущего», Набоков посвятил влюбленному Супермену, сообщило издание The Guardian.

Нашел стихотворение литературовед и переводчик Андрей Бабиков, написавший книгу «Прочтение Набокова». Оно лежало в одной из забытых папок на библиотечной полке.

Из-под пера писателя произведение вышло летом 1942 года. К тому времени прошло несколько лет после переезда Набокова в США из оккупированной Франции. У Набокова были трудности с английским и карьерой в стране, где его никто не знал.

Рукопись писатель отнес редактору журнала New Yorker Чарльзу Пирсу, которому работа Набокова не понравилась. Он решил, что читатели не поймут вложенного в стихотворение смысла. От лица Супермена в нем шла речь о страсти к подруге Лоис Лэйн. Суперспособности мешали проявить чувства в полной мере.

К концу 1950-х Владимир Набоков, написавший, вероятно, первое в мире стихотворение о Супермене, стал всемирно известным писателем. В 1953-м увидела свет его «Лолита».