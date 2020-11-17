Президент Армении назвал досрочные парламентские выборы неизбежными

После десятков проведенных консультаций с парламентскими, внепарламентскими силами, внеправительственными организациями и отдельными лицами президент Армении Армен Саркисян пришел к выводу, что проведение внеочередных парламентских выборов в стране неизбежно.

В обращении, опубликованном на его официальном сайте, сказано, что только таким образом удастся избежать внутриполитических потрясений. По словам Саркисяна, что правительство и парламент должны объективно оценить свой потенциал, чтобы предоставить дорожную карту по срокам предполагаемых конституционных процессов.

До этого момента управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — отметил Саркисян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал «ребят с передовой» вернуться в Ереван, чтобы «решить вопрос со скулящими под стенами». Омбудсмен Армении Арман Татоян расценил его заявление как призыв к гражданской войне.