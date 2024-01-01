Мир 01 января 2024, 04:47 Хаос и разногласия. Зеленскому составили неутешительный гороскоп на 2024 год Politico: Зеленскому предрекли хаос в 2024 году из-за ретроградного Урана РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский в новом году столкнется с хаосом. Об этом сообщило издание Politico.

В материале сказано, что мир стал очень неопределенным, поэтому можно обратиться к звездам для составления прогноза на 2024 год.

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«В последнем квартале 2024 года ретроградный Уран устроит встряску дома и на работе, привнеся некоторый хаос», — дали предупреждение Зеленскому.

Журналисты объяснили, что украинскому лидеру в первой половине года нельзя увлекаться азартными играми. Вместо этого политику следует развить предпринимательское мышление. Также главе Украины придется попрощаться с определенными людьми из-за «неизбежных разногласий».

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что главком украинской армии Валерий Залужный ведет открытую войну против Зеленского. По его словам, президент Украины столкнулся с полным фиаско. Главнокомандующий обвинил лидера страны за полный провал контрнаступления ВСУ.