Мир 06 января 2024, 12:28 Неизбежность разделения Украины увидели в США DE: политики США осознали неизбежность раздела Украины ради прекращения боев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Усиление наступления российской армии в зоне проведения спецоперации на фоне сокращения военной помощи Запада отрезвило американских политиков. Они поняли, что предложенные условия президентом России Владимиром Путиным станут лучшим выходом для прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на заявление журналиста и эксперта по России Оуэна Мэтьюза.

Он пояснил, что боевые действия на украинской территории вступили в новую фазу, которая грозит стране потерей новых земель. Это заставит политиков США надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на условия Путина.

Реклама

Мэтьюз пояснил, что американские политики высоко оценили шанс возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, который остановит любую поддержку Украины.

Журналист подчеркнул, что речь идет о заморозке конфликта на линии соприкосновения и сохранении Россией контроля над занятыми территориями.

«Американские политики начали понимать, что одним из важнейших компонентов любого прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, позволяющее Путину сохранить подконтрольную часть территорий», — заявил Мэтьюз.

Эксперт не исключил, что США пойдут наперекор желаниям Зеленского, поскольку дальнейшее продвижение российских войск может привести к еще большим потерям украинских областей и потребует еще большей помощи от стран Запада, которую уже сейчас выделяют с большим трудом.

На этой неделе Путин в ходе общения с участниками СВО в госпитале имени Вишневского заявил о возможности скорого завершения спецоперации. Он подчеркнул, что это возможно при соблюдении ряда условий. В частности, Россия не оставит занятые позиции.