  • Неисправный морозильник обеспечил астронавтам на МКС бессонную ночь

    19 сентября 2019, 16:15

    Наза Салех Захи

    Бессонная ночь выдалась у американских астронавтов на борту Международной космической станции. Наземные специалисты разбудили их, для того чтобы спасти результаты научного эксперимента на МКС.
    Неисправный морозильник обеспечил астронавтам на МКС бессонную ночь

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    Дело в том, то находящийся на американском сегменте космической станции морозильник Glacier-2 оказался неисправен. В нем была слишком низкая температура. Между тем, там хранятся пробы крови, слюни и мочи членов экипажа. Они нужны для научного исследования.

    Специалисты центра управления операциями с полезными нагрузками в Космическом центре имени Маршалла (Хантсвилл, штат Алабама) попросили астронавтов среди ночи переместить пробы из морозильника в специальные двойные сумки-холодильники. Момент переговоров между Землей и космосом можно было увидеть в трансляции NASA.

    На борту МКС сейчас находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Эндрю Морген, Ник Хейг, Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано. В конце сентября туда должны прибыть американка Джекссика Меир, россиянин Олег Скрипочка и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.