Мир 03 января 2024, 22:38 Неисправную иностранную технику ВСУ отправили на ремонт за границу Советник Гагин: ВСУ отправляют поврежденную технику на ремонт на базы НАТО Freepik

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Пораженную в зоне боевых действий иностранную технику военные ВСУ отправляют на ремонт за границу. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

«Украинцы вынуждены после каждого огневого поражения или после каждой поломки транспортировать эти дорогостоящие и чаще всего очень тяжелые изделия на базы НАТО, что не добавляет оперативности в их ремонте», — сообщил он.

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По словам Гагина, стали появляться сообщения о том, что иностранную технику, которую получили ВСУ, регулярно вывозят за границу для текущего и капитального ремонта.

Зарубежные производители вынуждены прибегать к таким мерам для поддержания имиджа своего оружия на международном рынке. Ведь рынок вооружения — это бизнес с большими деньгами, резюмировал советник.

Ранее представитель партии «Зеленые» Себастьян Шефер заявил, что украинские военные применили небольшое количество танков Leopard 2, а их попытки самостоятельно починить технику приводят к еще большим поломкам.