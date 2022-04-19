Неиспользованный коридор для эвакуации с «Азовсталь» подтвердил отсутствие там мирных людей

Украина заявила, что на территории зачищаемого завода «Азовсталь» в Мариуполе находится много мирных жителей. Россия прислушалась к заявлениям властей Незалежной и открыла коридор для эвакуации гражданского населения с комбината. Этой возможностью никто не воспользовался, заявил руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров в Эфире Первого канала.

Он сказал, что игнорирование коридора для эвакуации подтвердило отсутствие мирного населения на территории «Азовстали».

«Никто не вышел. Уже предоставлялись коридоры. Но те, которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали», — заявил Никоноров.

Также он отметил, что опыт восьми лет столкновений с ВСУ доказал бесполезность перемирия и гуманитарных уступок украинской стороне. Достичь целей спецоперации можно только военным путем, подчеркнул Никоноров.

Коридоры для эвакуации открылись в 14:00 по московскому времени. Основная часть коридоров была предназначена для гражданских. Также были организованы пути для пожелавших сдаться в плен сторонников ВСУ. О такой возможности заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны РФ заявило, что заявления украинской стороны о мирных людях на территории «Азовстали» были очередным фейком.