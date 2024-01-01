Мир 01 января 2024, 19:38 Нехватка ракет ПВО откроет уязвимость Украины The Telegraph: дефицит снарядов ПВО откроет Украину для ракет и дронов из России

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Украинские города рискуют остаться без защиты от ударов российских ракет и беспилотников из-за нехватки боеприпасов для систем воздушной обороны. Как сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на военных экспертов, главным поставщиком снарядов этого типа долгое время оставались США, которые существенно сократили поставки.

Собеседники журналистов отметили, что командование украинских войск уже сейчас начало экономить стремительно тающие запасы боеприпасов для систем противовоздушной обороны на фоне продолжающихся споров между президентом США Джо Байденом и членами конгресса о новом пакете военной помощи Украине.

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Аналитик Джимми Раштон предположил, что украинским военным придется целенаправленно пропускать некоторые ракеты и беспилотники, если они направлены на объекты не особо важной инфраструктуры.

«Может получиться так, что им придется не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков», — заявил он.

По данным статьи, речь идет о снарядах, которые предназначены для американских систем Patriot.

В конце декабря газета The Washington Post сообщила о старте переговоров американских военных с представителями Японии о начале экспорта боеприпасов для комплексов Patriot. Однако первое обсуждение предстоящих сделок пройдет только в начале 2024 года, тогда как защищать небо Украине приходится уже сейчас. В понедельник, 1 января, сигналы воздушной тревоги дважды прозвучали по всей стране.