Мир 11 сентября 2023, 14:19 Неготовность Путина к переговорам с Украиной опровергли в Кремле Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам с Украиной РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров с Украиной. Поэтому заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности российского лидера к диалогу не соответствует действительности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российская переговорная группа в марте 2022 года сделала все для создания мирного плана для урегулирования кризиса на Украине. Но от дальнейшего диалога отказались представители киевского режима.

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«У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер неоднократно заявлял о своей готовности вступить в диалог с украинской стороной для дипломатического выхода из конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Украина готова вступить в переговоры с Россией, но для этого необходимо согласие президента Владимира Путина, которого пока нет.

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, если ситуация изменится, то Украина сделает первый шаг для вступления в диалог, а США окажут ей в этом полную поддержку.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но начало диалога возможно только после признания киевским режимом новой реальности, которая сложилась в марте 2022 года. Об этом ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что именно тогда представители украинской стороны отказались от поиска выхода из кризиса мирными средствами и решили продолжать конфликт.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались спустя несколько недель после начала проведения специальной военной операции. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле, где стороны рассмотрели проект гарантий безопасности, который должен был стать основой для соглашения между странами.

В качестве жеста доброй воли президент России Владимир Путин отдал приказ российским войскам о выходе из занятой Киевской области.

Разработанный документ российская сторона после доработки отправила на согласование украинским властям. Но никакой ответной реакции не получила. Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что на киевский режим надавили западные кураторы, которые запретили вести дальнейшие переговоры.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который официально запретил диалог с участием президента России Владимира Путина.