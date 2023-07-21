21 июля 2023, 11:29
Неготовность конфисковать замороженные активы России признали в Европе
Власти Нидерландов сообщили о неготовности ЕС конфисковать активы РФ из-за возражений ФРГ
Страны Европейского союза пока не смогли договориться об изъятии заблокированных активов России для передачи их Украине. Об этом на Аспенском форуме по безопасности сообщил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен, его слова привел ТАСС.
«Во многом это связано с юридическими вопросами и возражениями Германии. Мы не можем сказать, что далеко продвинулись в этом вопросе», — сказал ван Леувен.
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С 2022 года Европейская комиссия заявляла, что действующее законодательство не позволяет ей в одностороннем порядке конфисковать активы одной из стран для передачи их другому государству. При этом с лета 2022 года ЕК начала работу по внесению поправок в законы, чтобы сделать подобную конфискацию легитимной.
Ранее стало известно, что Евросоюз заблокировал российские активы на 207 миллиардов евро.
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