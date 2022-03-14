Негодование граждан США по поводу новых цен на бензин связали с ошибкой Байдена

Высокие цены на бензин в США загнали в ловушку президента Джо Байдена. Американские граждане негодуют по этому поводу, поскольку привыкли жить в комфорте. Такую точку зрения озвучит политолог-американист Константин Блохин, написала Pravda.Ru.

«Понятно, что Байден сам себя загнал в ловушку. Американская экономика очень зависима от поставок углеводородов. Ограничение экспорта российских углеводородов нанесет удар не только по американским ценам, но и по мировым. Поэтому сейчас Вашингтон перешагивает через себя: Байден пытается вести переговоры с Венесуэлой и Ираном, чтобы как-то попытаться эту ситуацию выправить», — сказал специалист.

Соединенные Штаты наказали не только Россию, но и самих себя, поскольку новая стоимость бензина автоматически отразится на росте цен на все остальные продукты и услуги. Американцы таким образом выстрелили себе в ногу, резюмировал Блохин.