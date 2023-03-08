Мир 08 марта 2023, 13:19 Нефтяные сделки между Россией и Индией назвали угрозой для доллара Reuters: сделки между Россией и Индией в нефтяной сфере угрожают господству доллара РИА «Новости»

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Торговый отношения Индии и России в нефтяной сфере угрожают лидерским позициям доллара. К такому выводу пришли журналисты издания Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Они отметили, что сокращение поставок российского топлива на Запад вывело РФ на лидерские позиции в нефтяной сфере в Индии. Также этот феномен связан с переориентированием логистических цепочек в этой отрасли.

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Авторы материала сообщили, что влияние санкций Запада на российский банковский сектор практически не повлияло на отношения РФ и Индии.

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«Мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты», — поделился источник издания.

По данным Reuters, в таких сделках в основном задействованы рубли или дирхамы ОАЭ.

В этом контексте журналисты привели слова шеф-экономиста Международного валютного фонда Гиты Гопинат. Та сказала, что антироссийские санкции Запада способны подорвать главенство доллара. Такое Гопинат объяснила возможным переориентированием международных торговых блоков с доллара на другие валюты.