Греция помогла России обойти нефтяные санкции ЕС

Танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты вопреки санкционному запрету ЕС, потому что России якобы помогает Греция. Об этом в статье для немецкого издания Die Welt написал Даниэль Ветцель.

Евросоюз месяц назад принял пятый пакет санкций, под которые попало порядка трех тысяч российских судов. Торговым судам теперь запрещено заходить в европейские порты. Но странам ЕС разрешили делать исключения из санкций, если из России везут продукты, если это медицинский транспорт или речь идет об импорте энергии.

Но немецкий колумнист отметил, что российские нефтяные компании продолжают без всяких препятствий оформлять сделки через европейские порты. Запрет ЕС плохо соблюдается.

Ветцель написал, что обходить санкции России якобы помогает Греция, обладающая самым крупным танкерным парком в мире. Греческие судовладельцы не отказываются развивать бизнес с Россией. И хотя санкции ввели в начале апреля, в конце месяца ничто не помешало танкеру Nissos Rhenia забрать российскую нефть в порту Роттердама и отвезти в Сингапур. Наращиваются поставки в Китай, Индию и Южную Корею, а стоимость самих перевозок выросла втрое.

По данным издания, Греция не поддерживает нефтяное эмбарго в отношении России. Накануне эту тему обсудили послы 27 стран ЕС. Не договорились. СМИ писали, что процесс по-прежнему тормозит Венгрия, которая наиболее зависима от российских поставок.