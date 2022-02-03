Нефтяной танкер Trinity Spirit взорвался и загорелся. Видео

Перевозящий нефть танкер Trinity Spirit взорвался и загорелся в морском терминале «Укпокити» в нигерийском штате Дельта. Судно принадлежит компании SEPCOL. Исполнительный директор фирмы Икемефуна Окафор в беседе с изданием The Cable заявил, что на борту находились 10 человек, но пока их судьба неизвестна.

Взрыв на судне произошел рано утром и вызвал сильный пожар. В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что судно полностью охвачено огнем и начало погружаться под воду. Задняя часть танкера обгорела практически до остова.

В компании SEPCOL заявили, что начали расследование причин взрыва. Сейчас ведется работа, чтобы потушить пожар.

«В настоящее время нет сообщений о погибших, но мы подтверждаем, что до взрыва на борту судна находились десять членов экипажа. Мы уделяем максимальное внимание их безопасности», — говорится в сообщении.

Руководство фирмы поблагодарило объединение нефтедобывающих компаний Нигерии и местных рыбаков за оказанную помощь. SEPCOL призвала местных жителей не приближаться к опасному району, пока на месте работают специалисты. Компания пообещала сообщать всю информацию по мере продвижения расследования.