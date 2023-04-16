Мир 16 апреля 2023, 08:51 Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии назвали угрозой для переизбрания Байдена Bloomberg: нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии станет угрозой для переизбрания Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может существенно снизить шансы Джо Байдена на переизбрание президентом США в 2024 году. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

«Альянс россиян и саудовцев может принести всевозможные неприятности и беды экономике США, став даже угрозой для избирательной кампании Байдена», — говорится в сообщении.

Реклама

Авторы статьи объяснили, что если США в 2022 году взяли на себя роль миротворца в ценовом противостоянии участников группы ОПЕК, то сейчас Соединенные Штаты сами стали мишенью для членов альянса.

«Ситуация сложилась так, что Саудовская Аравия ушла из сферы влияния США. Она уже стабилизировала отношения с Ираном при посредничестве Китая, а по согласованию с Россией определяет объемы добываемой нефти», — отметили они.

Также журналисты предположили, что стоимость нефти в 2024 году поднимется до 120 долларов за баррель. Этот процесс повлияет на инфляцию в США.

«Когда люди пойдут голосовать, то высокая цена бензина в США явно повлияет на шансы нынешнего президента», — заключили авторы материала.

Ранее бывший глава американского Минфина Лоуренс Саммерс заявил, что США потеряли былое влияние в мире из-за прочных союзных отношений России и Китая.