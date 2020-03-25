Американцы направят в Саудовскую Аравию «нефтяного надзирателя»

Старший советник главы минэнерго США Виктория Коутс в качестве эмиссара по нефти будет работать в Саудовской Аравии, чтобы следить за интересами Вашингтона на фоне ценовой войны на рынке нефти.

Источник агентства Вloomberg сообщил, что она даст Белому дому «дополнительное присутствие в регионе». Дата начала работы Коутс пока не назначена из-за ситуации с коронавирусом.

Издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом поддержал его желание вытеснить Россию с нефтяных рынков. Однако он предложил не допускать слишком большого падения цен на сырье.

Высокопоставленные чиновники из администрации Трампа утверждают, что представители Минэнерго США уговаривают президента вступить в Эр-Риядом в альянс. Это позволит разрушить партнерство с Россией и избежать серьезного снижения цен на нефть.

Эксперты назвали начавшийся топливный кризис самым крупным за последние 100 лет. Потребление нефти может снизиться на 10-25%, а цена за баррель упасть до десяти долларов.