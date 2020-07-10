facebook_pixel
    10 июля 2020, 05:46

    Нефти предрекли подорожание до 150 долларов за баррель

    Валерия Шафирко

    Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до 150 долларов за баррель, считают аналитики.
    Нефти предрекли подорожание до 150 долларов за баррель

    Такое мнение The Wall Street Journal высказал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

    Снижение объема инвестиций в нефтедобычу, по его мнению, может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. Из-за такого финансового давления уже к 2025 году стоимость нефти может взлететь до 150 долларов за баррель, предсказал Вудс.

    Снижение инвестиций может также вызвать сокращение объемов добычи, рассказала аналитик JPMorgan Кристиан Малек. В этом случае потребуются значительные вложения для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

    При этом ряд специалистов полагают, что в ближайшем будущем спрос на нефть останется на низком уровне и, соответственно, цены на черное золото не подскочат.

    Средняя стоимость барреля российской нефти марки Urals в январе — июне 2020 года составила 39,68 доллара за баррель. При том, что в январе 2019-го цена на нефть составлять 65,63 доллара за баррель.