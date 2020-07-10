Нефти предрекли подорожание до 150 долларов за баррель

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до 150 долларов за баррель, считают аналитики.

Такое мнение The Wall Street Journal высказал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Снижение объема инвестиций в нефтедобычу, по его мнению, может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. Из-за такого финансового давления уже к 2025 году стоимость нефти может взлететь до 150 долларов за баррель, предсказал Вудс.

Снижение инвестиций может также вызвать сокращение объемов добычи, рассказала аналитик JPMorgan Кристиан Малек. В этом случае потребуются значительные вложения для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

При этом ряд специалистов полагают, что в ближайшем будущем спрос на нефть останется на низком уровне и, соответственно, цены на черное золото не подскочат.

Средняя стоимость барреля российской нефти марки Urals в январе — июне 2020 года составила 39,68 доллара за баррель. При том, что в январе 2019-го цена на нефть составлять 65,63 доллара за баррель.