Песков назвал преждевременными разговоры об оплате нефти и угля за рубли

Разговоры о возможных поставках нефти и газа за рубли недружественным странам являются преждевременными, потому что пока не определены категории товаров, которых коснется эта мера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Давать точные сроки и названия групп товаров было бы неправильно. Установка президента очевидна, но это сложная работа», — заявил он.

Помощник российского лидера сказал, что Путин поручил последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют.

Также Песков отметил, что Кремль не сомневается в успешном выполнении всех поставленных задач во время специальной военной операции на Украине.

Ранее экономист Валерий Корнеев назвал неизбежным переход на оплату российских углеводородов рублями для Европы, потому что в ином случае западные страны понесут огромные экономические убытки.