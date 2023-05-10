Мир 10 мая 2023, 21:28 Нефтесервисная фирма SLB ограничила бизнес в России из-за санкций Pxhere

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Одна из крупнейших нефтесервисных корпораций мира SLB (прежнее название — Schlumberger) ограничила операционную деятельность в России, сообщило агентство Reuters. Такое решение приняли для продолжения работы в условиях введенных ограничений.

Компания объяснила свои действия тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций. Поэтому SLB усилила контроль за поставками оборудования, а также техники из США, Великобритании, ЕС и Канады.

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Кроме того, компания закрыла сотрудникам из России доступ к определенному программному обеспечению, а также форумам и данным, которые хранятся в странах Запада.

Деятельность SLB решила ограничить спустя несколько месяцев после расширения бизнеса за счет контрактов ушедших с рынка конкурентов. Подразделение компании в начале года смогло нарастить выручку, несмотря на резкую критику, которую вызвало решение остаться в России.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что доверие между Китаем и ЕС окажется разрушено, если Евросоюз решит ввести санкции против китайских компаний якобы из-за помощи России. Официальные власти Китая, как заметил дипломат, призывают ЕС не идти по ошибочному пути.